Nächster Programmpunkt waren Lektionen aus dem Militär - sozusagen From War-Room to Board-Room. Major Albin Rentenberger vom Österreichischen Bundesheer führte aus, warum der Kommandant an keinen Platz gebunden ist, warum die Auftragstaktik der unteren Führungsebene dennoch einiges an Kreativität und Flexibilität überlässt - und was sich Unternehmer davon abschauen können.

Foto: Matthias Heschl