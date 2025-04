Ein wesentlicher Grund für den Rückgang der Margen liegt in der zunehmenden Bedeutung von Elektrofahrzeugen (EVs) am Gesamtabsatz. Im Jahr 2024 wurden weltweit 10,4 Millionen reine Elektroautos neu zugelassen – ein Anstieg zum Vorjahr um über 14 Prozent. China ist der dominante Markt für Elektroautos. 6,7 Millionen Elektroautos wurden in der Volksrepublik neu zugelassen, was etwa zwei Drittel der weltweiten Neuzulassungen entspricht. Die USA war 2024 der zweitgrößte Markt mit 1,2 Millionen Neuzulassungen, gefolgt von Großbritannien mit 382.000 und Deutschland mit 381.000 Neuzulassungen.

Das Problem: Im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennerfahrzeugen ist der Gewinn pro verkauftem Fahrzeug bei E-Autos deutlich niedriger. Dies liegt unter anderem an den hohen Kosten für die Batterieproduktion und Softwareentwicklung. Insbesondere größere Elektro-SUVs, die aufgrund ihrer Beliebtheit zunehmend die Modellpalette dominieren, sind in der Herstellung teurer und erfordern zusätzliche Ressourcen für Antriebstechnologie, Akkus und Software. Da die Preisgestaltung aufgrund der kompetitiven Wettbewerbssituation auf den Märkten schwierig bleibt, können die Anbieter die höheren Kosten nur bedingt an den Endkunden weitergeben, die Folge: die Profitabilität pro Fahrzeug sinkt.