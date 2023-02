Wie wir die Bestenliste der einflussreichen Frauen erstellen



Wer wurde berücksichtigt?

Berücksichtigt wurden alle Frauen mit Funktionen in Österreichs 5000 umsatzstärksten Unternehmen sowie den verbundenen Privatstiftungen (Quelle: Firmenbuch, Stand Juli 2021).



Was wurde gemessen?

Die Analyse übernahmen Statistiker des Netzwerkanalyseinstituts FASresearch. Sie errechneten die absolute Größe des Netzwerks, das Umsatzgewicht des Netzwerkes, gewichtet nach der Funktion (Vorstand, Aufsichtsrat, Vorstandsvorsitz etc.) und die Diversität des Netzwerkes (nach Branchen, Alters- und Geschlechtsvariabilität).



Wie wurde gemessen?

Die Bewertung erfolgt über den Benchmark des besten Netzwerkteilnehmers (weiblich wie männlich) in jeder Kategorie. In der Kategorie „Größe des Netzwerks“ ist über im Firmenbuch identifizierbare Netzwerke Porr-Chef Karlheinz Strauss, mit 100 Prozent das Maß aller Dinge – die Frau mit dem größten Netzwerk, Infineon-Chefin Sabine Herlitschka kommt mit 91,5knapp an diesen Wert heran. In der Kategorie „Umsatzgewicht“ ist Erwin Hameseder, Vorstandschef der Raiffeisen Holding Wien NÖ mit 100 Prozent das Maß aller Dinge – Elisabeth Stadler kommt mit 91,4 knapp an diesen Wert heran.