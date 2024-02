‚You are never too important to be kind to people‘– ist die Prämisse von Beatrix Praeceptor. Im Mai 2023 wechselte sie von der Mondi Group als CEO zum Verpackungshersteller Greiner Packaging. „Ich habe im Laufe meines Lebens eine Diskrepanz erlebt. Nämlich, dass der Satz ‚People are the most important assets‘ bei Führungskräften oft bedeutet, dass am Ende trotzdem nur das Ergebnis zählt“, erzählt sie aus ihrer Erfahrung. „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der einzig wirklich nachhaltige Wettbewerbsunterschied den Unternehmen haben, die Menschen sind.“ Natürlich gäbe es unterschiedliche Persönlichkeiten, doch am Ende wollen alle Menschen als solche gesehen werden, ihre Bedürfnisse erfüllt haben, ihre Stärken einsetzen und ihre Schwächen oder Nöte verstanden wissen.

Das hat nichts mit Kuschelkurs zu tun, sagt die Greiner Packaging Chefin. Klarheit in der Kommunikation und in der Art, wie Ziele erreicht werden sollen, ist ebenso wichtig wie der Umgang mit Konflikten. „Hierarchien sind notwendig, um Organisationen zu definieren“, ist ihre Meinung, aber wenn es um Respekt und Wertschätzung geht, sind Hierarchien irrelevant. Die bestmögliche Lösung für die Menschen und die Umwelt in der Verpackungsindustrie zu schaffen, ist ihr Credo und das Geheimrezept im Ringen um die besten Talente. Menschen anzubieten, Teil der Lösung zu sein und innovative Ideen umzusetzen, macht das Unternehmen zum attraktiven Arbeitgeber, freut sich Praeceptor.