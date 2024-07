Der Alu-Konzern setze verstärkt auf Spezialprodukte, für die höhere Preise durchzusetzen seien, so Kaufmann. "Früher waren viele etwas arrogant und haben gemeint: Die Chinesen sind die Billigen, wir sind die G ́scheiten. Heute sind die Chinesen billig und die Gescheiten - für uns eine blöde Kombination", sprach sich der AMAG-CEO für entsprechende Anstrengungen für den Industriestandort aus.

In der aktuellen geopolitischen Situation sieht Kaufmann das Geschäftsmodell der Amag hervorragend aufgestellt: In Ranshofen basiert die Produktion zu bis zu 80 Prozent auf recyceltem Schrott, „wir sind Recyclingexperten“, erklärte Kaufmann am Industriekongress 2024. Zudem ergibt die Elektrolysebeteiligung in Kanada, die grünes Primärmetall produziert, ein „stabiles Modell“. Die Akzeptanz der Industrie in der Gesellschaft könne seiner Meinung nach jedoch noch verbessert werden: Man sollte sich nicht ständig rechtfertigen müssen.

Die B&C-Gruppe, der Mutterkonzern der AMAG, ist auf der Suche nach neuen strategischen Partnern. Hintergrund dieser Suche ist die Notwendigkeit erheblicher Investitionen in den kommenden Jahren sowie die veränderten Rahmenbedingungen der Globalisierung. Dabei wird auch in Betracht gezogen, die Anteile an den Kernbeteiligungen Lenzing, Semperit und AMAG unter die 50-Prozent-Schwelle zu senken.

Für die AMAG könnte diese Entwicklung eine bedeutende Veränderung der Eigentümerstruktur bedeuten. Neue strategische Partner würden nicht nur finanzielle Stabilität, sondern auch zusätzliche Ressourcen und Know-how einbringen, um den Herausforderungen der Zukunft besser gewachsen zu sein.