Woran liegt es, dass sich Maschinenbauer – wenn überhaupt – noch zu so einem großen Teil auf die CO2-Reduktion in Entwicklung und Herstellung konzentrieren? Spielt tatsächlich Unwissenheit eine Rolle in diesem „suboptimalen“ Kräfteeinsatz?

Schneider: Ein wesentlicher Grund, warum sich die meisten Maßnahmen zur Emissionseinsparung auf die eigene Produktion und zugekaufte Energie, also Scope 1 und 2, beziehen, ist die fehlende Transparenz und Messbarkeit. Nur 30 Prozent der untersuchten Unternehmen berichten über Scope 3-Emissionen, wenngleich diese indirekten Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette einer Organisation entstehen, mit 95 Prozent den deutlich überwiegenden Anteil der gesamten CO2-Emissionen ausmachen. Ohne die nötige Transparenz ist es nur bedingt möglich, die effektivsten Maßnahmen zur Emissionseinsparung zu ergreifen.

Stattdessen konzentrieren sich viele Unternehmen bislang auf jene Bereiche, die sie verstehen - also Scope 1 und 2. Die ESG-Regulierung in Europa mit CSRD und EU-Taxonomie wird künftig auch nicht börsennotierte Mittelständler zwingen, über ihre Scope 3-Emissionen zu berichten und dabei den grünen Umsatzanteil oder die Klimaintensität von Investitionen unter Berücksichtigung der Emissionen in der Nutzungsphase offenzulegen. Dadurch wird der Druck auf die Unternehmen steigen, auch bei der Reduzierung von Scope 3 zu handeln.