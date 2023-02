Was ebenfalls viele befürchten: Die Transformation in eine grüne und digitale Wirtschaft könnte zu empfindlich höheren Energiekosten führen. Denn mehr Digitalisierung benötigt mehr Energie in Herstellung und Betrieb der Geräte. Ein Diskussionspunkt beim Rohstoffdialog ist daher auch, dass es in diesem Zusammenhang zu keinen Wettbewerbsverzerrungen kommt. Denn die aktuellen Energiepreissteigerungen fallen nicht überall in Europa gleich stark aus. Und in anderen Regionen, etwa USA und China, wird mit deutlich niedrigeren Energiekosten produziert.



„Diese Ungleichheiten können dazu führen, dass der Standort Österreich noch weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert, und es zu einer Abwanderung der Industrie in Nicht EU-Länder kommt", so Alfred Hintringer, Obmann des Fachverbands der NE-Metallindustrie. Die Bereitstellung grüner Energie in ausreichenden Mengen und zu kompetitiven Preisen sei daher für den europäischen Wirtschaftsstandort unverzichtbar.