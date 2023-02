Co2-Neutralität bis 2030, eine Totalabkehr von Gas in Stufen bis kommendes Frühjahr. Am Siemens Mobility-Standort in der Leberstraße 34 in Wien, einem Werk mit 175-jähriger Tradition, macht man Nägel mit Köpfen.

Heizen durch Warmwasser rückt in den Fokus, es dient in der Hauptsache dazu, den Primärenergieträger durch Luftwärmepumpen oder Biogas "zu substituieren", schildert Oliver Fischer, der kaufmännische Leiter des Standorts. Auch sonst ist das Geschäft der Siemensianer dynamisch. Die Produktion der neuen Nightjet-Züge, um die ÖBB bei deren Pionierarbeit zur Renaissance der Nachtreisezüge in Europa zu unterstützen, sorgen hier in Simmering für Auslastung.

Dazu stammen auch zahlreiche U-Bahnen, etwa der X-Wagen für den vollautomatischen U-Bahn-Betrieb auf der Wiener U5 sowie die neue Metro für London, aus Wien-11.

Die Fertigungstiefe am Standort mit seinen rund 1.400 Mitarbeitern und nicht weniger als 40 Hallen ist hoch. Lediglich montiert wird in einer gemeinsamen 40.000 Quadratmeter-Halle im Fünfer-U-Zellen-Layout. Vom Rohbau des Wagenkastens über das Schweißen und Oberflächenlackieren bis zur Montage – etwa dem Einsetzen von Fenstern und Haltestangen, aber auch der Elektrik – sind hier alle Prozesse inklusive Inbetriebsetzung gebündelt. In der getakteten Fließfertigung folgt man den Gesetzmäßigkeiten der Lean-Philosophie: sechs Linien für den Rohbau, fünf Linien für die Montage. Erst kürzlich nahm man sich die Prozesse nochmals zur Brust.

"Wir krempelten so manches um, integrierten etwa weitere Prozessschritte wie Kleben oder das ISO-Prüfen", schildert Michasel Leisgang, der technischer Leiter des Werks. Natürlich jagt man auch Use-Cases aus dem Konzern in die eigenen Linienwelt. Was genau? Etwa das Auslastungsmanagement, die Feinterminplanung, Robotik oder Tools wie den Digitalen Produktzwilling. "Unser ganzes physisches Maschinennetzwerk ist mittlerweile im IT-Netz gespiegelt", sagt Leisgang.