Fabrik2022 : Kunststoffverarbeiter Europlast: Große Maschinen, große Pläne

Europlast will den Titel beim Wettbewerb Fabrik2022 nach Kärnten holen. Welches Produkt beim Kunststoffverarbeiter weg geht wie warme Semmeln, wie er auf Kreislaufwirtschaft setzt und was er in Zukunft mit Lkw zu tun haben will.