Was das Evaluierungsteam von Fraunhofer Austria hoch oben im nördlichen Waldviertel Mitte Juli vorfinden wird, umschreibt Christian Zwettler grob vereinfacht so: "Wir sind ein klassischer Industriemischling, irgendwo zwischen Halbleiter- und Pharmaindustrie angesiedelt", erzählt der CTO von NBG Fiber. Tatsächlich findet sich vieles, was Big Player wie die Villacher Infineon auszeichnet, auch am NBG-Standort in Gmünd: Modernste Reinraumtechnologie etwa, aber auch hochgradig automatisierte Prozesse. Das kommt nicht von ungefähr. Einerseits hat sich NBG, in der Fiberoptik seit mehr als 25 Jahren tätig, einen tadellosen Ruf erarbeitet.

Zum anderen ist das Werk, das die Niederösterreicher bei Österreichs härtestem Produktionswettbewerb ins Rennen schicken, hochmoderner Prägung: 2018 ließ das Team um Eigentümer Karl Bauer der Idee, über eine eigenständige GmbH europaexklusiv in die Produktion von Glasfaser-Preforms einzusteigen, rasch Taten folgen. Am Firmenareal in Gmünd wurde ein allen Ansprüchen gerecht werdendes Produktionswerk errichtet, das "Anfang heurigen Jahres in den Regelbetrieb geschaltet worden ist", berichtet Zwettler.