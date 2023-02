Rudolf Vogl ist für alle Eventualitäten gerüstet. Photovoltaikpaneele auf den Hallendächern decken hier, im Mödlinger Montagewerk für Wertpapiermaschinen, das Vogl mit Robert Galik leitet, ein Fünftel des Strombedarfs. Demnächst schon könnte man die Leistung der PV-Anlage mit zusätzlichen 1.200 Kilowatt verdreifachen. Ölaggregate zum Heizen sind bestellt, sollten Gasengpässe über den Winter drohen. Zwei Notstromaggregate gewährleisten die Stromversorgung bei Stromausfall. Maßnahmen wie der Umstieg auf LED-Beleuchtung rechnen sich. Sie halten den Energieverbrauch in der Koenig & Bauer-Straße 2 in Maria Enzersdorf niedrig.



Zugleich schlägt ein radikaler Umbau des Werks von Koenig & Bauer (AT), der in die Zielgerade geht, positiv auf die Energiebilanz durch. Elf Prozent Effizienzplus soll eine zentrale Vormontage der drei Taktstraßen dem Maschinenbauer bringen. Sie rücken in einem von Grund auf neu konzipierten Hallenschiff an die Stelle der bisher in mehreren Hallen verteilten Vormontageinseln. Mitte Juli evaluierte ein Team von Fraunhofer Austria das Werk des Teilnehmers von Fabrik2022, Österreichs härtestem Produktionswettbewerb. Nach einem kleinen baulichen Verzug laufen die letzten Vorbereitungen vor der großen Übersiedelung und Zusammenfassung von Prozessen hierher.

Der Hallenboden glänzt. Drei in den Boden eingelassene Schienensysteme, darunter eine kürzere Linie für den rund dreiwöchigen Zusammenbau kleinerer Aggregate, werden an ein- und derselben Linie größtmögliche Flexibilität bei der Montage von Druckwerken, Lackwerken und Aggregaten bieten. Fast über eine ganze Wandlänge der Halle zieht sich ein automatisiertes Umlauflager, das nach dem Paternoster-Prinzip anliefert und kaum Stellfläche belegt. Taktweise wird von hier aus dann jeweils für sechs Uhr morgens über Plateauwagen an die Endmontage angeliefert", schildert Vogl. Das sei, weiß Vogl, im Anlagenbau "innovativ".