In der Lösung, die sewts entwickelt hat, spielen Industriekameras der IDS Imaging Development Systems GmbH eine zentrale Rolle. Zusammen mit intelligenter Software sind die 2D- und 3D-Kameras in der Lage, forminstabile Materialien wie Textilien in Echtzeit so zu analysieren, dass der Roboter, der mit diesen Daten angesteuert wird, die Materialien genauso präzise greifen kann wie ein Mensch.



Dass die Bildtechnik für die Lösung, die sewts entwickelte, von IDS kam, ist kein Zufall. Der Industriekamerahersteller aus Baden-Württemberg hat sich der intelligenten Bildverarbeitung verschrieben und gilt als einer der Vorreiter auf diesem Gebiet. Seinen Kunden aus den unterschiedlichsten Sparten der Industrie will das Unternehmen auch in den kommenden Jahren den Einstieg in Zukunftstechnologien erleichtern, wie der Geschäftsführer und Unternehmensgründer Jürgen Hartmann erklärt. Dabei verstehe man sich absolut als ein First-Mover und Enabler: „Wandlungsfähigkeit ist unsere Stärke. Denn eine flexible Reaktion auf die Gegebenheiten des Marktes war schon immer der Garant für unseren Unternehmenserfolg.“