Sie stehen am Pranger. Dreißig Prozent der Treibhausgasemissionen in Österreich kommen aus dem Verkehr. Logistiker verursachen zwar nur einen Bruchteil davon, gelten aber in der öffentlichen Wahrnehmung dennoch als besonders problematisch: LKW­-Kolonnen auf den Autobahnen, Zustellbusse, die die Innenstädte zu­ parken, und erst recht die vielen Leerfahrten – die Branche hat ein Imageproblem.

Was, wie Rainer Schwarz, Geschäftsführer bei dpd Austria, erklärt, vor allem an ihrer Sichtbarkeit liege: „Die Paketzusteller verursachen zwar einen minimalen Bruchteil der Abgase im Stadtverkehr, aber die Fahrzeuge sind dank ihrer großen Logos gut sichtbar. Der Installateur, der zum Kunden fährt, fällt nicht so auf, andere Handwerker auch nicht, dabei stoßen sie Tag für Tag deutlich mehr CO2 in die Luft als Paketdienstleister“, sagt er.

Zahlen, die Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der WU, mit seinem Team erhoben hat, zeigen, dass Schwarz Recht hat. So ist in Wien die City-­Logistik gerade einmal für 0,8 Prozent des Verkehrsaufkommens verantwortlich, Handwerk und Gewerbe kommen mit ihren Fahrten auf 6 Prozent, unschlagbar vorne liegt aber der Individualverkehr mit 86,5 Prozent. Anders als viele Private ist die Paket-­Logistik auch eine Branche, die beim Umstieg auf nicht­fossile Antriebe beträchtliches Engagement zeigt.