Eine Vorreiterrolle in der Domäne Prozessautomation, die man über die Jahre weiter ausbaute. Die Leistung der aktuell 40 autonom fahrenden Shuttles, die zwischen Spritzgussbereich, Hochregallager und Bedruckungsmaschinen pendeln, wurde sukzessiv in die Höhe geschraubt. Auch andere Bereiche erschloss man im Werk mit Automatisierungstechnik, etwa den Einbau der Matrizen in Spritzgussmaschinen. Dieser erfolgt mithilfe eines kleinen Roboters, welcher vom Sony-eigenen Engineeringteam designt wurde. Und auch diese Dekade will der Hersteller von optischen Speichermedien für Technologieerweiterung nutzen. "Es wäre doch toll, ein noch flexibleres System zum Leben zu erwecken", sagt Ihninger.

Kollaborative Robotik? Ja, aber nicht stupide auf nur eine Funktion ausgerichtet. Ihninger schwebt ein Konzept von Hol- und Bringdiensten durch mobile Einheiten vor, das um kollaborative Robotik erweitert ist. Hochflexibel dafür ausgelegt, an einem Tag Behälter an einer Maschine abzulegen und am anderen Tag "vielleicht an ein Hochregallager anzudocken", sagt er.