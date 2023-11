Logistikhubs wie das CCG oder das LCA Süd sind von zentraler Bedeutung für einen Wirtschaftsstandort. Das CCG verbindet die Region mit den wichtigen Adriahäfen in Koper und Triest. Das LCA Süd garantiert die Anbindung an die wichtigen Wirtschaftsräume Oberitaliens. In den nächsten Jahren haben die ÖBB maßgebliche Investitionen in den Terminalstandort Fürnitz geplant, welche auch bereits im aktuellen ÖBB-Rahmenplan abgebildet sind. „Unser Ziel ist es, mit dem Terminalstandort in Fürnitz, einen international sichtbaren Güterterminal zu etablieren, der sich zudem positiv auf den Schienengüterverkehr in der gesamten Alpe-Adria-Region auswirkt“, berichtet Feinig-Freunschlag.

Auch südlich von Graz wird investiert. Das Land Steiermark ist Ende Jänner 2022 mit 50 Prozent bei der CCG eingestiegen und will den Terminal ausbauen. „Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn wird der Schienengüterverkehr bei uns in der Steiermark auf ein neues Level gehoben. Das Volumen der Warenströme wird massiv steigen. Nur durch den Ausbau des Terminals als Drehscheibe für den Güterverkehr im Steirischen Zentralraum kann eine klimaschonende Versorgung des Wirtschaftsstandortes garantiert werden“, bekräftigt der steirische Landeshauptmann, Hermann Schützenhöfer, die Ambitionen des Landes. Der Terminal ist einerseits wirtschaftlicher Impulsgeber für die Region mit ca. 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Standortfirmen. Auch die Standortrahmenbedingungen sind aufgrund der direkten Anbindung an den Baltisch-Adriatischen Korridor und des im aktuellen Vorschlag der Europäischen Kommission befindlichen Westbalkan-Korridors optimal.

Das Cargo Center Graz liegt im Kreuzungspunkt der beiden hochrangigen Europäischen Verkehrskorridore in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung sowohl im hochrangigen Straßennetz als auch bei den Schienenstrecken. Dass dabei eine Kombination von Straße und Schiene wichtig ist, betont Franz Glanz. Denn selbst wenn der Fokus auf einer Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene liegt, braucht es ausreichend Kapazitäten auf den Straßen, damit die regionale Wirtschaft per Lkw die Waren zu den Umschlagsknoten anliefern kann.

„Die Kombination Straße – Schiene ist in Europa überall wichtig, aber die Infrastrukturrahmenbedingungen des CCG für unsere Region sind vielerorts nicht gegeben. Es besteht ein Nachholbedarf, der leider nur langfristig abzubauen ist“, so Glanz, der auch deutlich Kritik an der jüngsten Entscheidung aus Wien übt, den Ausbau der A9 südlich von Graz auf drei Autobahnspuren, abzusagen. „Der Stop des notwendigen Ausbaus der A9 durch die Infrastrukturministerin ist unter Berücksichtigung objektiver Fakten eine klare Fehlentscheidung. A2 und A9 sind im Großraum Graz nach Norden bis Gratkorn, nach Osten bis Gleisdorf und nach Westen bis auf die Pack dreispurig ausgebaut. Die dynamischste Entwicklung findet in den nächsten Jahrzehnten im Süden statt – mehr ist dazu nicht ausführen“, findet Glanz deutliche Worte.