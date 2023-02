Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich für die Anschlussbahn Nord, ein rund 70 Mio. Euro teures Bauvorhaben. Auf etwa 10 Hektar Grund werden Umschlagplätze für Leer- und Vollcontainer errichtet. Die zusätzliche Gesamtlagerleistung beläuft sich auf 10.000 Zwanzig-Fuß-Standardcontainer.



Das CCG direkt an der A9 und neben der künftigen Koralmbahnstrecke hat sich seit 2003 zu einer wichtigen Drehscheibe für den Schienengüterfernverkehr mit dem Straßengüterverkehr entwickelt. Die Koralmbahn, die 2025 in Betrieb gehen soll, wird wohl zu einer der wichtigsten Verkehrsachsen Österreichs. Nun soll rechtzeitig die Anschlussbahn Nord gebaut und der Güterterminal Werndorf erweitert werden, um den rasant wachsenden Güterverkehr abzuwickeln, hieß es in der Aussendung.



Die Steirische Infrastruktur Beteiligungs GmbH als 100-prozentige Tochter des Landes Steiermark, und das Cargo Center Graz haben zu jeweils 50-Prozent die ÖBB Tochter Güterterminal Werndorf Projekt GmbH (GWP) erworben. Die GWP wird nun bis 2025 die 70 Mio. Euro investieren. Betreiber des Terminals ist die Steiermärkische Landesbahn.



Mit der ersten Bauphase wird nun begonnen und sie soll bis Mitte 2023 umgesetzt sein. Die bestehende Leercontainerfläche wird nach Norden hin erweitert und geht bereits im Sommer 2023 in Betrieb. Bis zum Sommer 2024 wird auch die südliche Hälfte des Terminalmoduls befestigt, der erste Kran soll aufgestellt werden und die Fahrspuren werden errichtet. Danach wird mit der Bewirtschaftung von Vollcontainern im südlichen Kranbereich begonnen. Schließlich wird bis Ende 2024 auch das nördliche Terminalmodul befestigt und der zweite Kran aufgebaut. Die vier Gleise und die Übergabestation für leere Container werden zum Schluss gebaut.



Am bisherigen Terminal arbeiten rund 1.630 Menschen auf mehr als 100 Hektar Grund, davon etwa 320.000 Quadratmeter Büro- und Warehouseflächen. Bisher wurden mehr als 300 Mio. Euro investiert, 43 Unternehmen operieren am CCG. Der Warenumschlag beträgt 245.000 Zwanzig-Fuß-Standardcontainer (Twenty-foot Equivalent Unit, TEU) pro Jahr.

