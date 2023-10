Gerade erst hat der Green Tech Valley Cluster in Zusammenarbeit mit dem KWF das Förderungsprogramm „TopRunner“ aufgelegt, das KMUs darin unterstützt, ihren Weg an die Technologiespitze weiterzuverfolgen. Im Fokus stehen dabei die Bereiche Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation. Im Rahmen des Programms können 75 Prozent an individuellen Beratungsdienstleistungen in diesen Bereichen gefördert werden. „Diese Förderung passt genau in die Strategie Kärntens, Aktivitäten von Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu fördern, die sich Zukunftsthemen widmen“, erklärt Andreas Starzacher, Leiter Strategische Wirtschaftsentwicklung & Standort im KWF. Der Silicon Alps Cluster bietet ein zu „TopRunner“ analoges Programm unter dem Titel „Peak Performer“ an.



Sowohl „TopRunner“ als auch „PeakPerformer“ sind eingebettet in eine ganze Reihe von Fördermaßnahmen, die grüne Technologien und Nachhaltigkeit fördern sollen. So finden zum Beispiel regelmäßig und abwechselnd in Klagenfurt und Graz Treffen des Green Tech Innovators Club statt, die dazu dienen im Rahmen dieses Netzwerks aktuelle Informationen und Kontakte zu den Themen Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft auszutauschen.