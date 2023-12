Noch immer bezieht sich das Parteiprogramm der KPÖ, vor allem in der Steiermark, auf strikt orthodox-marxistische Inhalte und trieft vor Grundsatzkritik am Kapitalismus und an der freien Marktwirtschaft. Bereits auf der ersten Seite im Parteiprogramm der KPÖ Steiermark wird der „Imperialismus“ in der Welt angeprangert und eine „umfassende“ Zivilisationskrise suggeriert. Ein starker Hang zur Gesinnungsethik ist immer dann zu erkennen, wenn etwa die Grazer Bürgermeisterin als Entschuldigung für enttäuschte Erwartungen der Wähler stets die „kapitalistischen Gesamtverhältnisse“ anprangern muss. Im Parteiprogramm wird auch der Niedergang des sozialistischen Lagers ab 1990 beklagt. Gemeint ist damit das desaströse Scheitern des Realsozialismus in Europa und die Befreiung vieler Länder vom Joch der Sowjetunion. Dass gerade der Fall des Eisernen Vorhangs den Weg für ein vereintes Europa aufbereitete und seitdem ein immenser Wohlstandszuwachs in nahezu allen Ländern Europas erfolgte, ist Faktum. Warum eine offenbar so sozial engagierte Partei wie die KPÖ sich immer noch an eine Ideologie klammert, die nachweislich in der praktischen Ausübung immer gescheitert ist, ist bisher kaum Gegenstand der öffentlichen Debatte in Bezug auf die Politik der KPÖ gewesen.

Der Etikettenschwindel dabei ist, dass man alte, längst überholte Konzepte als neu verkauft und Versprechen von Wohlstand, Gleichheit und sozialer Fairness abgibt, die unter dem Label „Kommunismus“ niemals nachhaltig eingehalten wurden. Es gibt in der Geschichte und auch heute kein einziges Beispiel, wo kommunistische Politik nicht in einer autoritären oder diktatorischen Staatspolitik geendet wäre. Es ist eine unumstößliche historische Tatsache, dass sich das Leben der Menschen in kommunistischen Großexperimenten, die über kleinteilige Kommunalprojekte hinausgingen, nicht nachhaltig positiv entwickelte. Aus Sicht der KPÖ wird das aber damit erklärt, dass alles bisher Dagewesene kein Kommunismus war, sondern ein „lediglich aus Krieg und Verzweiflung hervorgegangener, in Europa gescheiterter Sozialismusversuch“ gewesen sei. Die Aussage „Kommunismus habe es auf dem Planeten noch nie gegeben“, ist offenbar die Generalentschuldigung der KPÖ für das Scheitern und für alle Verbrechen, die unter diesem Begriff je verübt wurden. Ein sehr fragwürdiges Geschichtsverständnis versteckt sich dahinter.



Dass die demokratische Form des Sozialismus bereits in der Sozialdemokratie etabliert ist, scheint in Österreich vergessen. Die Wählerstromanalysen der Landtagswahl in Salzburg, als auch die Wählerverschiebung in Graz über mehrere Jahre hinweg machen deutlich, dass die KPÖ vorranging Stimmen von der SPÖ und neuerdings auch von den Grünen abzieht. Das sollte vor allem die Sozialdemokratie wachrütteln. Einst verstand sie es, die sozialen Kernbedürfnisse der Wählerinnen und Wähler zu bedienen und Politik nah am Menschen zu machen. Die KPÖ macht in gewisser Weise das, was einst das Erfolgsrezept der SPÖ war. Ob es dafür aber den Kommunismus braucht, darf kritisch gesehen werden.