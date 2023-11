Drexler: Wir dürfen aber nicht vergessen: es geht einerseits um Energieunabhängigkeit, aber andererseits natürlich auch ganz stark um den Klimaschutz. Wenn wir es nicht schaffen, den Klimawandel einzudämmen, sind wirklich dramatische Auswirkungen auf unsere Natur und die Lebensqualität zu befürchten. Den Beweis, dass beides vereinbar ist, liefert zum Beispiel ein neuer Fotovoltaikpark in der Weststeiermark in den Gemeinden Bärnbach und Rosental. Es handelt sich um den bisher größten Fotovoltaikpark Österreichs. Bis zu 5.700 Haushalte werden mit grüner Energie versorgt und gleichzeitig wurden keine wertvollen Flächen versiegelt, sondern es wurde eine brachliegende Halde in einem alten Bergbaugebiet für die Errichtung herangezogen.



Was mir auch wichtig ist zu betonen: In der Steiermark setzen wir hier auf Technologieoffenheit und die vier Säulen: Sonne, Wind, Wasser und Biomasse. Und in allen vier müssen wir den Ausbau entschlossen vorantreiben.