Die Lobby gegen das Bargeld ist jedoch groß und namhaft. Carl-Ludwig Thiele, ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, sprach bereits 2018 vom „War on Cash“. Richtig Fahrt bekam die Kampagne gegen das Bargeld vor etwa fünf Jahren, als der Harvard-Professor und ehemaliger Chefökonom des IWF Kenneth Rogoff beim Münchner IFO Institut ein flammendes Plädoyer gegen das Bargeld hielt. Im Mai 2017 hat John Cryan, damaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ganz offiziell dem Bargeld den Kampf angesagt und prognostizierte dessen Ende bereits in den nächsten zehn Jahren! Daneben reihen sich prominenten Befürworter der Bargeldabschaffung ein, wie der Apple Chef Tim Cook, der darauf verweist, dass die Kosten für Druck und Prägung zu hoch seien. Im Hintergrund baut Apple seinen eigenen elektronischen Bezahldienst Apple Pay aus. Bargeldgegner argumentieren gerne, dass damit Kriminalität und Steuerbetrug bekämpft werden. Dabei steigt der Schaden etwa durch Kreditkartenbetrug jährlich. Laut Norton-Cyber-Security-Insights-Report belief sich der Schaden durch Cyberkriminalität weltweit bereits 2017 auf unglaubliche 172 Milliarden US-Dollar. Tendenz steigend. Der Kriminalität wird also mit einer Zurückdrängung von Bargeld keineswegs ein Riegel vorgeschoben. Das Gegenteil ist in vielen Ländern der Fall. Elektronische Zahlungssysteme sind weitaus anfälliger und Betrug wird oft erst spät vom Kunden bemerkt. Zudem müssen Banken und Dienstleister immer mehr Geld für Sicherheitsprogramme ausgeben, sodass sich der finanzielle Vorteil elektronischer Zahlungen in Zukunft relativieren könnte. Doch von einer generellen Abschaffung wird ohnehin selten gesprochen, häufiger ist von einer Einschränkung die Rede.

Dies geschieht durch Bargeldhöchstgrenzen, wie sie bereits in vielen Ländern Europas bestehen, und durch die Abschaffung gewisser Münzen und Banknoten. In der Euro-Zone wurde zuletzt der 500 € Schein abgeschafft und aktuell wird von der EU eine generelle Bargeldobergrenze von 10.000 Euro diskutiert. Österreich lehnte das bislang ab. Das führt dazu, dass größere Transaktionen quasi nicht mehr analog abgewickelt werden können und die Kosten für den Bargeldumlauf paradoxerweise erhöht werden, da nun größere Geldsummen in wesentlich mehr kleinere Banknoten gestückelt werden müssen und sich dadurch die Transportkosten erhöhen.

Bereits 2018 kündigte die EU-Kommission EU-weite Bargeldbeschränkungen an. Angeblich zum Zweck der Terrorismusbekämpfung. Bargeldrestriktionen sind allerdings bei vielen Banken bereits Alltag. Kunden müssen sich immer öfters ausweisen und glaubhaft machen, dass das Geld tatsächlich ihnen rechtmäßig gehört. Seit Ende 2017 sinkt zudem erstmals die Anzahl der Geldautomaten in Deutschland. Je mehr der Zugang und das Halten von Bargeld eingeschränkt werden, desto leichter ist es, die Konten und Guthaben zu besteuern. Wenn die Einschränkung so weit geht, dass de facto Transaktionen nur mehr elektronisch abgewickelt werden können, ist der nächste Schritt, diese mit Gebühren zu versehen, nicht mehr weit. Wie bereits bei Kreditkartenzahlungen üblich könnte in Zukunft jede elektronische Transaktion mit einer Gebühr belegt werden. Für das Zahlen zahlen müssen. Das käme einer schleichenden Enteignung gleich.