In vielen Bereichen treibt der massive Anstieg der Strompreise, verbunden mit stark gestiegenen Benzin- und Ölpreisen, Unternehmer mittlerweile an den Rand der Verzweiflung. Das beobachtet zumindest die Wirtschaftskammer Salzburg.

„Wir bekommen Nachrichten und Beschwerden von Betrieben, deren Neuverträge oft bis zum elffachen höhere Strompreise vorsehen als sie bisher bezahlt haben. Eine Verzehnfachung der Stromkosten können sich die Unternehmen aber nicht leisten. Viele fragen sich daher, wie sie das noch schaffen können", so WKS-Präsident Peter Buchmüller.



Bei nahezu zweistelligen Inflationsraten hält Buchmüller die wiederholte Empfehlung an Unternehmen, explodierende Energiekosten in Form von Preiserhöhungen an die Verbraucher weiterzugeben, für äußerst problematisch. Denn Endkunden würden sich dann die Produkte nicht mehr leisten können.

„Eine noch höhere Teuerung führt zu unabsehbar negativen Folgen", sagt Buchmüller. Darüber hinaus sind Unternehmen oft nicht in der Lage, Preise zu erhöhen, wenn der (internationale) Wettbewerb dies nicht zulässt. „Ohne Gegensteuerung droht so eine gefährliche Abwärtsspirale hinein in eine massive Krise“, mahnt der Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg.



Buchmüller fordert daher die Politik auf, unverzüglich gegen die Preiskrise vorzugehen. „Es muss den vielen Betrieben ebenso geholfen werden wie den Konsumentinnen. Immer wieder überlegen bereits Unternehmerinnen, ihr Unternehmen zu schließen, da sie mit den Strom- und Gaspreisen nicht mehr zurande kommen. Die Politik darf nicht einfach zusehen, wie zahllose Unternehmen den Bach hinuntergehen."