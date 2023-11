Herk: Man betrachtet so manch infrastrukturelle Entwicklung von einem Hinterzimmer eines Wiener Ministeriums aus, wo man leicht mit der U-Bahn von A nach B kommt. Dass wir aber in unserer Region andere Voraussetzungen brauchen, dringt zu den Köpfen in der Bundespolitik nicht immer durch. Ich habe Sorge, dass in der öffentlichen Wahrnehmung etwas kippt. Dass man nur mehr auf das Verhindern von Infrastrukturbauten aus ist. Ich halte fest: Es hat in der Steiermark und in Kärnten noch nie so viel Wald gegeben wie jetzt. Und mit unseren führenden Forschungs- und Produktionsbetrieben leisten wir weltweit einen viel größeren Beitrag für Klimaschutz und Co. als mit der Verhinderung von wichtigen Infrastrukturen.