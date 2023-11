Der massive Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB in den letzten Jahren ist eine direkte Folge der MMT. Staatsfinanzierung durch gedrucktes Zentralbankengeld. Die von Kritikern befürchteten Folgen wie etwa steigende Inflation sind bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie ausgeblieben. Die MMT besagt, allerdings, dass das Angebot mit der steigenden Nachfrage mitwachsen muss. Die durch die steigende Geldmenge angetriebene Nachfrage soll eben genau zu den positiven Beschäftigungseffekten führen, die man sich durch die MMT erhofft. Inzwischen ist man noch einen Schritt weiter. Man hat erkannt, dass die zunehmende Digitalisierung unseres Finanz- und Währungssystems gänzlich neue ökonomische Gesetzmäßigkeiten erzeugt, die wir erst beginnen zu verstehen. Rund 95 Prozent der weltweiten Geldmenge ist nicht in gedruckter Form im Umlauf, sondern als Zahlen und Daten.

Das erzeugt eine äußerst einmalige Situation: Erstmals in der Geschichte hat sich unser Geld völlig von physischen Werten entkoppelt. Wir benutzen für den überwiegenden Großteil unserer Transaktionen weder Edelmetalle noch Bargeld, sondern digitale Zahlungsmethoden, wo rein technisch gesehen gar nichts mehr transferiert wird, sondern lediglich Zahlen (Bits und Bytes) in einem Computer eingegeben werden. Die Verrechnung findet nur mehr auf dem Papier in Form von Buchungssätzen statt. Die dadurch entstandene „Digitale Ökonomie“ eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten, wir operieren dieses neue Währungssystem aber noch mit unseren alten analogen Regeln, was gewisse Widersprüche erzeugt. Welche Regeln und Gesetzmäßigkeiten für ein digitales Geldsystem erforderlich werden, um Angebot und Nachfrage steuern zu können, wird von Wirtschaftswissenschaftlern weltweit aktuell untersucht.

Theoretisch ergibt sich dadurch etwas, das Karl Marx sehr freuen würde, nämlich die Entkoppelung von Preis und Lohn. In einem digitalen Geldsystem können nämlich für beides unterschiedliche Informationswerte festgelegt werden. Dadurch lässt sich auch ein Problem beheben, das bereits Adam Smith in seinem ökonomischen Standardwerk „Wohlstand der Nationen“ erkannt hat, nämlich dass die Ursache von Armut nicht unbedingt am Mangel an Gütern liegen muss, sondern an der Nichtverfügbarkeit von Geldmitteln. Adam Smith wies darauf hin, dass nicht nur die Distribution von Gütern, sondern auch von Geld entscheidend sei, damit eine Volkswirtschaft funktioniert. Aus seiner Perspektive des späten 18. Jahrhunderts blieben manche Staaten deshalb arm, nicht weil es ihnen an Gütern und Rohstoffen mangelt, sondern schlichtweg an Geld, um diese kaufen, verarbeiten und handeln zu können. In der digitalen Ökonomie kann Geld im Grunde im Bruchteil einer Sekunde geschöpft und weltweit dorthin transferiert werden, wo es gebraucht wird. Wir kennen diesen Vorgang im Wesentlichen bereits unter dem Begriff „Helikoptergeld“.