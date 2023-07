Dass es in Sachen Klima eine Sekunde vor zwölf ist, bestreitet mittlerweile wohl kaum mehr jemand. Unaufhaltsame Waldbrände in Europa, wochenlange Unwetter mit tennisballgroßen Hagelkörnern in Oberösterreich und Tornados im Wald- und Weinviertel haben auch die letzten Zweifelnden überzeugt. Und doch fehlt es oft an der notwendigen Konsequenz, über mögliche Maßnahmen nicht nur zu sprechen, sondern sie auch wirklich umzusetzen.



Eins vor zwölf ist es aber nicht nur in Sachen Klima – sondern auch hinsichtlich der dessen Rettung notwendigen Transformation von Strategien und Geschäftsmodellen. Denn es gibt verschiedene Faktoren, die den nachhaltigen Wandel auch aus wirtschaftlicher Perspektive unumgänglich machen und in rasendem Tempo vorantreiben:



Speziell die regulatorischen Vorgaben, angefangen bei der EU-Taxonomie über das Lieferkettengesetz bis hin zum Pariser Klimaabkommen, bestimmen die Nachhaltigkeitsagenden nationaler und internationaler Unternehmen. Während es noch vor wenigen Jahren möglich war, Nachhaltigkeit als Nebenaspekt zu betrachten, ist es für Unternehmen heute oft schwer, mit der vom Gesetzgeber vorgegebenen Transformationsgeschwindigkeit Schritt zu halten. Mit dem Thema einhergehende Herausforderungen sind zahlreich und teilweise äußerst anspruchsvoll in ihrer Umsetzung. Sie reichen von der Bewältigung von Unklarheiten in den rechtlichen Grundlagen über die mangelnde Verfügbarkeit interner Unternehmensdaten bis hin zu fehlender Erfahrung bei der Umsetzung.



Doch nicht nur die rechtliche Perspektive setzt Unternehmen unter Druck. Konsument:innen fordern zunehmend, dass Nachhaltigkeit Teil von Geschäftsmodellen wird. Laut einer EY-Umfrage basieren fast die Hälfte der Kaufentscheidungen europäischer Konsument:innen auf Nachhaltigkeitsaspekten. Auch der Kapitalmarkt honoriert nachhaltiges Handeln mit besseren Konditionen. So haben Unternehmen mit guter ESG-Performance einen einfacheren Zugang zu Kapital und folglich niedrigere Kapitalkosten. In der Automobilindustrie erzielten Unternehmen mit exzellentem ESG-Rating im Jahr 2022 um etwa ein Drittel höhere Enterprise Multiples bei Transaktionen im Vergleich zu Unternehmen mit schlechtem ESG-Rating.



Ein Blick in die Unternehmenslandschaft zeigt vier wesentliche Erkenntnisse darüber, wie Unternehmen auf die Treiber von Nachhaltigkeit reagieren: