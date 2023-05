Vor dem Hintergrund hoher Inflation und steigender Hypothekarzinsen hat der börsenotierte Baustoffkonzern Wienerberger heuer zu Jahresbeginn deutlich weniger verdient. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 10 Prozent von 228,3 auf 206,3 Mio. Euro. Der Umsatz sank um gut 9 Prozent von 1,16 auf 1,05 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte.

>>> Wienerberger setzt mit Roboter auf Digitalisierung.

Gebremst wurde das Geschäft des weltgrößten Ziegelherstellers auch in Deutschland. "Die Investitionstätigkeit in den Neubau, Renovierung und Infrastruktur ist rückläufig", berichtete Konzernchef Heimo Scheuch am Donnerstag im Gespräch mit der APA. Die Rückgänge am Markt bewegten sich auch in Österreich "im zweistelligen Bereich". "Es wird auch Schichtanpassungen geben", sagte der CEO.

>>> Österreichs 125 wichtigste Managerinnen.