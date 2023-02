Generell erwartet Wienerberger für 2023 ein "weiterhin instabiles globales Marktumfeld". Faktoren wie der Krieg in der Ukraine, sehr volatile Finanzmärkte, ein nur langsamer Rückgang der hohen Inflationsraten und steigende Kreditfinanzierungskosten seien auch im laufenden Jahr zu berücksichtigen.

Deutlich niedrigere Marktniveaus als in den Vorjahren erwartet das Management nach eigenen Angaben in diesem Jahr in Europa und Nordamerika - vor allem im Neubausegment (minus 15 bzw. 20 Prozent), aber auch im Infrastrukturbereich (jeweils minus 5 Prozent). Eher stabil sollte der Markt für Renovierung und Sanierung bleiben, der 29 Prozent des Wienerberger Umsatzes ausmacht. "Wir sind nicht nur im Neubau tätig, sondern zunehmend in der Renovierung", betonte der Konzernchef.

Bereits im vergangenen Jahr musste Wienerberger im Neubau einen Rückgang von 10 Prozent hinnehmen: "Sehr stark in Zentralosteuropa, etwa in Polen und Ungarn, infolge des Ukraine-Krieges, aber auch in Westeuropa", berichtete der Konzernchef. 2021 hätte Wienerberger "im Neubau die stärkste Nachfrage" gehabt.