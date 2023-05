Turbo für Litzlbauers Vision: Das Unternehmen will sich mit seinen Divisionen als Kompetenzpartner für den gesamten Bauzyklus positionieren. Dazu gehört die Technologieführerschaft im Bauen mit Beton. So optimiert eine 3D-Bausoftware mit AI die Baufortschrittserkennung. Sie detektiert Objekte und Personen auf der Baustelle und entlarvt Schalungen in unterschiedlichen Arbeitsstadien. Bauleiter und Polier erhalten die Information ortsunabhängig - und nahezu in Echtzeit - direkt in das 3D-BIM-Modell gespielt.



Technologische Barrieren werden in Hinkunft mit atemberaubendem Tempo durchbrochen, ist Litzlbauer mit Blick auf AI überzeugt. Dies müsse im Einklang mit den gesellschaftlichen Systemen passieren. Denn man werde es sich in den disruptiven Wellen "als Unternehmen nicht leisten können, mit alten Technologien anzutreten, um die Menschen vor dem Neuen zu beschützen", sagt Litzlbauer.