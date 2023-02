MCi Carbon (MCi) ist ein weltweit führendes australisches cleantech-Unternehmen, das Kohlendioxid in Baumaterialien und andere wertvolle Industrieprodukte umwandelt und vor kurzem das COP26 The Clean Energy Start-up Pitch Battle gewann. MCi hat seinen Sitz in Canberra, einen industriellen Hauptsitz in Newcastle und eine globale Referenz-Pilotanlage am Newcastle Institute for Energy and Resources. Das 2013 gegründete Unternehmen betreibt ein kostengünstiges chemisch-technisches Verfahren mit niedrigem Druck und geringem Energieverbrauch zur Umwandlung von CO2-Emissionen aus industriellen Quellen in feste Materialien, aus denen eine Reihe von Produkten hergestellt werden kann. Ziel ist es, einen Beitrag zur industriellen Emissionsfreiheit zu leisten, durch die Einsparung von einer Milliarde Tonnen CO2.



MCi ist weltweit für seine F&E-Arbeit anerkannt und wurde unter Anderem mit dem 2018 Resource Innovator of the Year beim New Materials Summit in Berlin ausgezeichnet und war Teil vom World Economic Forum Pioneers of Change Summit.