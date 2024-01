Das neue Gebäude im Innovationspark Puchstraße wird nach Angaben des Unternehmens eines der größten Testlabors für Batterien in Europa. Insgesamt sind für das Projekt Investitionen in der Höhe von 33 Millionen Euro eingeplant. Das Projekt wird mit 10 Millionen Euro aus dem Innovationsprogramm "Important Projects of Common European Interest" (IPCEI) des österreichischen Bundesministeriums für Klimaschutz gefördert.

Die Entwicklung von Elektroden auf Basis von Silizium bildet einen besonderen Schwerpunkt. Laut Stefan Koller, Geschäftsführer und Forschungsleiter der Varta Innovation, bietet Silizium im Bereich der Lithium-Ionen-Zellen ein erhebliches Entwicklungspotenzial: "Es weist eine dreimal höhere Speicherfähigkeit für Lithium-Ionen als das heute verwendete Grafit auf und eignet sich für verschiedenste Materialkombinationen", erklärt Koller. In Graz konnte damit bereits ein Erfolg erzielt werden: Die erste Generation siliziumbasierter Elektroden in kleinformatigen Knopfzellen werde demnächst am Stammsitz der Varta AG im baden-württembergischen Ellwangen in Serie gehen, kündigte Koller an.

Um die Energiespeicherung insgesamt nachhaltiger zu gestalten, forscht man in Graz am Einsatz neuer Materialien, um etwa den Kobaltanteil zu reduzieren oder in Zukunft ganz auf den problematischen Rohstoff zu verzichten. Außerdem wird nach Möglichkeiten gesucht, Produktionsabfälle direkt in den Herstellungsprozess zurückzuführen.