Varta hat die Zahlen für das Vorjahr erst relativ spät vorgelegt. Dies wurde mit einem Wechsel des Wirtschaftsprüfers begründet. Viele Prozesse im Berichts- und Prüfungsprozess mussten neu aufgesetzt werden, hieß es. Die detaillierten Jahreszahlen will Varta am Freitag nach Börsenschluss vorlegen, für Dienstag ist eine Telefonkonferenz mit dem Management geplant.

Varta hatte sich Ende März mit Banken und dem Mehrheitseigentümer auf eine weitreichende Restrukturierung geeinigt. Dazu gehören eine Anpassung der Produktions- und Strukturkosten sowie Investitionen in Wachstumsfelder wie Energiewende und E-Mobilität. Dies sollen die zentralen Voraussetzungen für eine Stabilisierung und langfristig positive Entwicklung des Unternehmens sein. Auch die Personalkosten sollten gesenkt werden, hieß es damals.

Bei der Vorstellung der Eckdaten 2022 teilte Varta mit, dass der Sparkurs den Abbau hunderter Stellen bedeute. Konzernweit sollen 800 Vollzeitstellen wegfallen. In Deutschland sollen in den nächsten zwei Jahren rund 390 Stellen wegfallen, davon 240 noch in diesem Jahr. Der Abbau soll an allen deutschen Standorten und in allen Bereichen erfolgen. Betroffen sind die Standorte Ellwangen, Nördlingen und Dischingen.