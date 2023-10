"Wir sind mitten in einer Restrukturierung, die uns noch mehrere Jahre begleiten wird", sagte der Varta-Chef. Das sei nicht in ein paar Quartalen zu schaffen. In Bezug auf den geplanten Personalabbau sei das Unternehmen sehr weit fortgeschritten. Dieser werde im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen sein. Auf der anderen Seite habe das Unternehmen aber einen Mangel an Fachkräften. "Wir haben über 100 offene Stellen", sagte Hackstein.

>>> Übernimmt der Autozulieferer Schaeffler den Antriebsspezialisten Vitesco?

Es sei ein schrecklicher Spagat, abzubauen und aufzubauen. Unabhängig davon, ob es Varta gut oder schlecht gehe, sei das Unternehmen in einer Zukunftsbranche tätig. Das Geschäft mit den stationären Heimspeichern sei erst am Anfang, so der Vorstandsvorsitzende. Varta werde in diesem Jahr 20 Millionen Euro in diesen Bereich investieren.

>>> Ukraine: Siemens-Chefin Neumann hält am Standort auch in Zukunft fest

Ziel sei es, wieder an die Ertragskraft vor der Krise anzuknüpfen und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von mehr als 150 Mio. Euro zu erreichen. Das Ziel für 2023 liege bei 40 bis 60 Millionen Euro. Unter dem Strich werde Varta in diesem Jahr noch Verluste schreiben.