"Diese Maßnahme im Umfang von 902 Mio. Euro ist die erste Einzelbeihilfe, die genehmigt wurde, um zu verhindern, dass eine Investition in ein Land außerhalb Europas verlagert wird", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager Anfang Januar. Das Investitionsvolumen beträgt 4,5 Milliarden Euro. 3.000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Rund 100 Millionen Euro hat das Unternehmen bereits aus eigenen Mitteln in das Bauvorhaben in Heide investiert, heißt es aus dem Umfeld des Projekts.

In Deutschland wird das Projekt von Bund und Land mit rund 700 Millionen Euro gefördert. Hinzu kommen Bürgschaften in Höhe von weiteren 202 Mio. Euro. Von der Förderung entfallen rund 564 Millionen Euro auf den Bund. Das Land beteiligt sich mit bis zu 137 Millionen Euro. Die Fördermittel werden in mehreren Jahrestranchen ausgezahlt. Einen Förderbescheid hatte der Bund im Dezember erteilt. Er stand unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission. Bei dem Projekt handelt es sich um das größte Industrievorhaben in Schleswig-Holstein seit Jahrzehnten. Northvolt hatte stets die Vorteile des Standorts an der Westküste im Blick. Hier wird viel Windstrom an Land und auf See produziert. Und den braucht das Werk in großen Mengen.

Dass sich der Bau in Heide verzögern könnte, hatte Northvolt-Chef Peter Carlsson zwischenzeitlich signalisiert. Vergleichsweise hohe Strompreise in Deutschland und höhere Subventionen in den USA nannte er als Gründe. Deshalb könnte sich das Unternehmen auch dort ansiedeln. Auch Northvolt prüft den Bau an zwei Standorten, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. In der engeren Wahl seien neben Heide auch Standorte in den USA und in Kanada.