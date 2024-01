Laut Jeff Peters von Ibex Investors ist das Interesse der Investoren an Technologie zurückgegangen. Laut PitchBook sind die weltweiten Risikokapitalinvestitionen in Forschungsunternehmen im Jahr 2023 auf 146 Millionen Dollar (134 Millionen Euro) gesunken, nachdem sie in den fünf Jahren zuvor auf über eine halbe Milliarde Dollar gestiegen waren. Rory McNulty von der Beratungsfirma Benchmark Mineral Intelligence sagt, dass viele Versprechen nicht eingehalten wurden und sich einige Autohersteller und Investoren die Finger verbrannt haben. Es gibt viele gut dokumentierte Daten und Technologien, aber es bleibt die Frage, ob die Industrie sie zuverlässig und in großem Maßstab umsetzen kann.

Ein Knackpunkt ist neben der Lebensdauer die Ladezeit, die bei heutigen Blue Solutions-Batterien etwa vier Stunden beträgt. Für Lastwagen oder Busse, die über Nacht im Depot aufgeladen werden können, ist das ein geringeres Problem als für Autos, die auch während der Fahrt zum Laden unterwegs sein müssen. An einer entsprechenden Batterie mit einer Ladezeit von 20 Minuten arbeitet das Unternehmen deshalb. Die Verwendung von Lithium-Metall kann die Leistung drastisch erhöhen, löst aber Reaktionen aus, die zu Rissen und Kurzschlüssen in der Batterie führen können.