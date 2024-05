Man habe angesichts dieser Krisen und Herausforderungen, zu denen auch die "hohen Lohnabschlüsse der Metallindustrie" zählten, das "Beste daraus gemacht", betonte der Stihl-Geschäftsführer Jan Grigor Schubert. Weniger zweckoptimistisch als vielmehr ungetrübt positiv nahm er außerdem auf den Personalstand im Jahr 2023 Bezug: "Mit 887 Mitarbeitern konnten wir hier ein Plus von rund 10 Prozent verzeichnen." Neben den weltweiten Krisen - Schubert benannte auch gegenwärtige Kriege als solche - habe man 2023 außerdem mit dem Zuendegehen eines internationalen Phänomens umgehen müssen: "Das Cocooning, also der Rückzugs ins Private und damit auch in den eigenen Garten, war vorbei."

Nach der Coronakrise und den damit verbundenen Lockdowns würden Menschen "mehr und mehr Geld für andere Dinge ausgeben". Der trotzdem gute Umsatz im Jahr 2023 ergebe sich vor allem daraus, dass man weiterhin auf "Innovationen" setze und sowohl am Markt der Mähroboter als auch im sich derzeit im Aufwind befindlichen Segment der Akku-Produkte sehr gut vertreten sei. "In der Stihl-Gruppe machen die Akku-Produkte mittlerweile rund 24 Prozent des Gesamtumsatzes aus", so Schubert. Auch das Geschäft in den USA laufe sehr gut: "Erstmalig ist die USA auf Platz eins unserer Umsatzmärkte, gefolgt von Deutschland und Frankreich", erklärte er. Die Exportquote habe sich 2023 jedenfalls - wie bereits 2022 - bei 98 Prozent einpendeln können.