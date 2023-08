Ein Jahr später hat sich die Versorgungslage mit Erdgas in Europa entspannt. Über Pipelines fließt Erdgas vor allem aus Norwegen, Belgien und den Niederlanden nach Deutschland. Über drei neue LNG-Terminals in Nord- und Ostsee kommen kleinere Mengen hinzu. Der Bau weiterer Terminals ist in Planung. Verflüssigtes Erdgas kommt zum Beispiel aus den USA.

>>> EU: Österreich noch immer zu stark von russischem Gas abhängig

Österreich sei es zwar gelungen, seine Abhängigkeit von Russland zu verringern, sie liege aber immer noch deutlich über dem EU-Durchschnitt. Nach Ansicht der EU-Kommission hat Österreich keinen "klar definierten kurzfristigen Plan", um sich vollständig von russischen Gasimporten unabhängig zu machen. Positiv hob die EU-Kommission hervor, dass der Anteil von russischem Gas an den Gesamtimporten in Österreich 2022 bei 57 Prozent lag - im Jahr davor waren es noch 80 Prozent. Der Anteil schwanke "monatlich ziemlich stark", sagte die Energieministerin. "Wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch nicht über den Berg.