Die EU-Kommission hat am Donnerstag in Brüssel eine positive Bilanz der zweiten Runde der gemeinsamen EU-Gasbeschaffung gezogen. Auf einer Gaseinkaufsplattform können sich Gasverkäufer mit EU-Käufern vernetzen. Laut Maroš Šefčovič, Vizepräsident der Europäischen Kommission, konnten Kaufverträge über rund 12 Milliarden Kubikmeter Gas abgeschlossen werden. Diese beziehen sich auf den Zeitraum von August 2023 bis März 2025. Davon entfallen 5,5 Milliarden Kubikmeter auf LNG und 6,4 Milliarden Kubikmeter auf Pipelinegas.

In der zweiten Ausschreibungsrunde wurden rund 16 Milliarden Kubikmeter Gas nachgefragt, vier Milliarden mehr als in der ersten Runde. Auch das Angebot der internationalen Gaslieferanten lag mit rund 15 Milliarden Kubikmetern über den Erwartungen, so die Kommission. Der für interinstitutionelle Beziehungen zuständige Vizepräsident der EU-Kommission will ähnliche europäische Einkaufsplattformen auch für andere strategische Güter starten. Als Beispiele nannte er Wasserstoff und kritische Rohstoffe.