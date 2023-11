Ein erstes Projekt soll in Wien-Aspern durchgeführt werden. Ziel dieser Anlage ist die Gewinnung von Erkenntnissen und Daten für Folgeprojekte. Insgesamt sind bis zu sieben Anlagen in Planung, die Bohrungen haben eine Tiefe von drei bis fünf Kilometern. Eine Anlage, wie sie in Aspern in Planung ist, wird grob geschätzt rund 80 Millionen Euro kosten und eine Leistung von etwa 20 Megawatt haben. Die Wärme des Tiefenwassers wird genutzt, das Wasser zurück in die Erde gepumpt. Die OMV hat Erfahrung mit dem Bohren, Wien Energie mit der Verteilung der Wärme über ihr Netz an die Kunden.

Die Fernwärme sei ein zentraler Baustein für die klimaneutrale Wärmeversorgung Wiens, sagte Peter Weinelt, designierter Generaldirektor der Wiener Stadtwerke und damit der Wien Energie-Mutter. Für das Ziel, die Fernwärme bis 2040 klimaneutral zu machen, sei die Tiefengeothermie ein zentraler Baustein. "Dafür sind starke Partner nötig." Und: "Alle großen Dinge haben einmal klein begonnen."

Wien-Energie-Chef Michael Strebl erklärte, dass die Wärmeversorgung derzeit für rund 40 Prozent der CO2-Emissionen in Wien verantwortlich ist. Das sei gleich viel wie die Emissionen aus dem Verkehr, der Strom sei für 20 Prozent der Emissionen verantwortlich. Bis 2030, so Strebl, sollen 900 Gigawattstunden Fernwärme aus Geothermie kommen.