Sharma betonte, dass die Energiekrise noch nicht vorbei sei, im Gegenteil. Zum einen habe Österreich nach wie vor russische Gaslieferungen über die Ukraine und diese Transitverträge würden im Jahr 2024 auslaufen. Zum anderen verwies er auf LNG, das über das Rote Meer nach Europa komme, und auf die USA, die überlegten, LNG nach Europa zu liefern. Die Versorgungssicherheit sei daher nicht abschätzbar.

Die Möglichkeit der Stromspeicherung ist ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität und Energieautarkie bis 2030. Um wirklich energieunabhängig zu sein, ist ein Speichervolumen von 300 MWh notwendig - konkret je 130 MWh im Nord- und Mittelburgenland sowie 40 MWh im Südburgenland. Die dafür notwendigen Investitionen würden sich laut Stephan Sharma in einer Größenordnung von 200 Millionen Euro bewegen.



Gleichzeitig ist der Ausbau der Windenergie und der Photovoltaik weiterhin ein Schwerpunkt der Politik. Energieunabhängigkeit könne aber nur in Kombination mit Speichern erreicht werden. "Der Wind weht nicht immer, die Sonne scheint nicht immer, aber wir müssen diesen Strom jederzeit verfügbar machen, um die Versorgung zu gewährleisten", betonte Sharma. Im Burgenland gebe es täglich ein Defizit von zehn Stunden. In den Morgenstunden bis etwa neun Uhr wird weniger Strom aus Wind- und Sonnenkraft erzeugt als benötigt wird. Dasselbe gelte am Abend von 19 bis 22 Uhr. Im Gegensatz dazu habe man in den Spitzenzeiten deutlich mehr Stromproduktion als Nachfrage. Dies könne mit Speichermöglichkeiten ausgeglichen werden, so Sharma.

In Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) und Güssing sind im Bereich von Wind- und Photovoltaikparks Speicher mit einem Volumen von zehn MWh geplant. Ein organischer Speicher des deutschen Batterieherstellers CMBlu ist laut Doskozil in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) im Testbetrieb. Ziel sei die Marktreife bis 2025.