Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern erwarb 2017 einen Anteil von 24,99 Prozent am westsibirischen Gasfeld Juschno Russkoje um damals 1,75 Milliarden Euro. 2022, nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, wurde dieser um eine Milliarde Euro wertberichtigt. Für die nie in Betrieb genommene Ostseepipeline Nord Stream 2, an deren Finanzierung die OMV mit 729 Millionen Euro beteiligt war, wurde eine weitere Wertberichtigung in Höhe von einer Milliarde Euro vorgenommen. Nicht zustande kam auch der geplante Einstieg in das ebenfalls in Westsibirien gelegene Gasfeld Achimov.

Die OMV hat bei der Abschreibung im Frühjahr 2022 davon gesprochen, dass alle Optionen für Yushno Russkoje geprüft werden, auch ein Verkauf und ein Ausstieg. Dazu ist es nicht gekommen, es gab in der angespannten Situation schlicht keine Interessenten. Ende März 2023 hatte OMV-Chef Alfred Stern betont, er wolle sich vollständig aus der Beteiligung am Gasfeld Juschno Russkoje zurückziehen. Diese Beteiligung sei bereits fast zur Gänze abgeschrieben. Allerdings sagte er zu diesem Zeitpunkt auch: „Aber um etwas verkaufen zu können, müssen Sie einmal jemanden finden, der das auch kaufen will und es auch kaufen darf.“ Dafür brauche man in Russland auch die entsprechenden Genehmigungen. „Das ist zurzeit aufgrund der Rechtslage extrem schwierig.“

Unklar ist, wie hoch die Bewertung des OMV-Anteils durch Russland sein wird und wie viel Geld damit auf dem "Sonderkonto", das eigens für diesen Zweck eingerichtet werden soll, landet. Nach Ansicht von Experten ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Bewertung nicht allzu hoch sein wird. Da Geldtransfers in den Westen verboten sind, wird die OMV aber ohnehin nicht an das Geld kommen.

Zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile am russischen Gasfeld Juschno Russkoje durch die OMV, unter der Leitung des damaligen CEO Rainer Seele, herrschte große Begeisterung. Die Übernahme der Anteile erfolgte von Uniper, einer Tochtergesellschaft des deutschen Energiekonzerns Eon. Das Gasfeld, eines der größten in Russland, verfügte über eine geschätzte Produktionskapazität von 25 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr, was im Vergleich zum jährlichen Gasbedarf Österreichs, der bei etwa acht Milliarden Kubikmetern liegt, beachtlich ist. Besonders hervorgehoben wurden die damals geringen Produktionskosten, die auf etwa zwei Dollar je Fass Erdöläquivalent geschätzt wurden.