Begegnen wolle man der schwierigen Preissituation am Energiemarkt etwa am Hauptsitz in Schwaz damit, dass man sehr großflächig auf Solar-Paneele setze: "Damit können wir nach der Fertigstellung 2023 bald bis zu 25 Prozent unser eigenen Stromkosten decken". Auch auf E-Lkw werde man laut dem Tyrolit-Geschäftsführer ab sofort verstärkt setzen. Generell und international laute die Tyrolit-Devise: "Energiesparen, wo auch immer es möglich ist".Zudem sei es in dieser Sache entscheidend, weiterhin auf "Innovation zu setzen", erklärt Friess.

"Unsere Entwickler beschäftigen sich damit neue Körnungen und neue Verfahren im Unternehmen zu etablieren, die energiesparender sind". Damit könne man dann auch "günstiger und effizienter produzieren".Ein Mix aus Energiesparmaßnahmen, Technik-Innovationen und Optimismus soll dann schließlich den Expansionskurs auch im Jahr 2023 fortsetzen. "Ich hoffe tatsächlich, dass uns die Rezession nicht so sehr trifft", meinte Friess.

Auch 2023 sei man jedenfalls unterwegs hinsichtlich "Unternehmens-Akquisitionen". Man investiere aktuell außerdem in den Südkorea-Standort und habe vor kurzem "zwei Werke in Istanbul gekauft", so Friess.Das Technologieunternehmen Tyrolit beschäftigt insgesamt über 4.000 Mitarbeiter in 29 weltweiten Produktionsstandorten, 36 Vertriebsstandorten sowie bei 65 Vertriebspartnern. Im Headquarter in Schwaz sind rund 1.200 Mitarbeiter beschäftigt. Friess steht dem Unternehmen seit Beginn des Jahres als CEO vor.