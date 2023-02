Das Schöne am Projekt sei, mit „vergleichsweise einfachen Analysen schon so viel aus Daten herauslesen zu können“, schildert Catherine Laflamme, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Fraunhofer Austria. So saugt der Kristallhersteller seit über einem Jahr aus sechs baugleichen Kesseln Maschinendaten ab und überträgt diese automatisiert in eine SQL-Datenbank. „Jeder Sensor wird zweimal pro Sekunde ausgelesen.“

Zusätzlich dokumentieren Maschinenbediener jede Charge. Seitens der Steuerungssoftware werden Operatoren übrigens schon grafisch am Frontend unterstützt – etwa durch Warnmeldungen oder die Information, wie viele weitere Zyklen zulässig sind oder bereits durchlaufen sind. Das alles erreichen die Kristallexperten – ganz ohne Deep Learning – durch klare mathematische Vorgehensweisen und Linearzusammenhänge.