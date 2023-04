Der Jurist und Wirtschaftsingenieur Paul Swarovski, Vertreter der Familiengruppe "Verband Wattens", war bereits von 2002 bis 2011 Komplementär und Vorstandsmitglied der Swarovski Crystal Business (SCB). Nun hofft er nach eigenen Worten auf einen "Neuanfang durch Kooperation und Einhaltung der Regeln, um das Unternehmen auf den Erfolgsweg zurückzuführen".

Paul Swarovski gehörte vor einigen Jahren zu den "Oppositionellen", die gegen die Pläne des damaligen CEO Robert Buchbauer mobil machten. Dieser hatte einen Konzernumbau - inklusive Massenentlassungen in Wattens - eingeleitet, mit dem ein Teil des Familienclans nicht einverstanden war. Ein Schiedsgericht entschied schließlich, dass die Strukturreform rechtswidrig war und rückgängig gemacht werden musste. Entsprechende Verfahren waren zuletzt noch anhängig.

Der Kristallkonzern war in den letzten Jahren starken Turbulenzen ausgesetzt. Dies betraf sowohl die Konzernführung als auch die wirtschaftliche Situation. Nicht zuletzt durch die Corona-Krise kam es zu einem Umbruch. Der bisher größte Markt für Swarovski, China, sei im Jahresvergleich um 28 Prozent geschrumpft und damit vom US-Markt vom ersten Platz verdrängt worden. Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete Swarovski ein Wachstum von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreichte einen Umsatz von 1,83 Milliarden Euro.

Swarovski war in den vergangenen Jahren auch immer wieder aufgrund des Stellenabbaus am Stammsitz in Wattens und familieninterne Streitigkeiten in die Schlagzeilen geraten.

Derzeit beschäftigt Swarovski weltweit rund 18.500 Mitarbeitende, in Wattens rund 3.000. Konkrete Pläne für einen Personalabbau gebe es derzeit nicht, seien aber nicht ausgeschlossen, so Nasard. Ziel sei es, eine "Transformation" des Konzerns zu erreichen. Diese werde Wattens in gleichem Ausmaß betreffen wie andere Teile des Unternehmens weltweit.