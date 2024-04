Für Verbraucher könnte die aktuelle Situation Vorteile bringen: Um Kunden zurück in die Autohäuser zu locken, bieten viele Hersteller Preissenkungen, günstige Finanzierungsangebote und Sondermodelle an. "Der Wettbewerb wird wieder stark über den Preis ausgetragen", so Gall. Im Schnitt wurden im April auf dem deutschen Markt bei Internetvermittlern auf Verbrennermodelle 16,9 Prozent Rabatt gewährt, bei E-Modellen hingegen nur 12,6 Prozent. Experten erwarten, dass die Rabatte bei Verbrennern in den kommenden Monaten weiter steigen könnten. "Aber die Bäume werden nicht in den Himmel wachsen", so Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. "Die Autobauer und Händler umwerben die Autokäufer - aber nicht zu jedem Preis."