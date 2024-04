Insgesamt setzte die BMW Group im ersten Quartal 594.671 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce ab, das sind 1,1 Prozent mehr als im ersten Quartal des Vorjahres. Der Absatz der Kernmarke BMW ist um 2,5 Prozent auf 531.039 Fahrzeuge gestiegen. Zuwächse verzeichnete der Konzern in Europa mit einem Absatzplus von 5,5 Prozent und in den USA mit plus 1,2 Prozent. Ins Stocken geraten ist dagegen das Geschäft in China: Hier ging der Absatz um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Neben dem starken BEV-Wachstum konnte die BMW Group auch bei den Premiummodellen im ersten Quartal mit +21,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zulegen. Vor allem die BMW 7er Reihe konnte in den Monaten Januar bis März weltweit ein zweistelliges Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal erzielen.

BMW plant in diesem Jahr Rekordinvestitionen in zukünftige Modelle und Technologien. Das dürfte die Profitabilität belasten. Auch die Auslieferungen sollen in diesem Jahr erneut zulegen: BMW rechnet mit einem Plus in der Spanne von 1 bis 5 Prozent. Stärkster Wachstumstreiber sollen auch dieses Jahr reine Elektroautos bleiben. Die Investitionen und die Leistungen für Forschung und Entwicklung sollen "auf ein neues Niveau" angehoben werden, so Finanzvorstand Walter Mertl laut Mitteilung. Die Investitionsquote soll auf über 6 Prozent steigen, die Forschungs- und Entwicklungsquote auf über 5 Prozent.

"Beide Kennzahlen werden danach wieder in den jeweiligen strategischen Korridor zurückkehren", sagte Mertl weiter. Der Free Cashflow im Automobilgeschäft soll über 6 Milliarden Euro betragen, nach 6,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Im Jahr 2024 will BMW im Automobilgeschäft die langfristig angestrebte strategische Marge vor Zinsen und Steuern von 8 bis 10 Prozent erreichen. Im vergangenen Jahr lag sie mit 9,8 Prozent am oberen Ende der Spanne. Analysten hatten für das neue Jahr bislang einen Wert von gut 9 Prozent erwartet. Das Ergebnis vor Steuern soll leicht zurückgehen.