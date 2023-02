Der Umsatz des Unternehmens brach seit 2019 von 2,7 auf 1,7 Mrd. Euro ein. Swarovski teilte mit, dass es sich nun im "erschwinglichen Luxussegment" repositionieren wolle. Im September letzten Jahres wurde bekannt, dass sich Swarovski von seiner hauseigenen Fluglinie Tyrolean Jet Services (TJS) trennen will. Es stünden "Überlegungen im Raum, wonach TJS in einem Share-Deal an externe Partner und Investoren verkauft werden könnte", hieß es gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

Swarovski war in den vergangenen Jahren wegen eines Stellenabbaus und wegen familieninternen Streitigkeiten immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Über 1.000 Mitarbeiter wurden am Stammsitz gekündigt, womit sich einige Familienmitglieder nicht einverstanden zeigten und um den Fortbestand des Standortes fürchteten. Mittelfristig sollen in Wattens 3.000 Mitarbeiter beschäftigt sein, hieß es. Auch die Schaffung einer Swarovski Auslandsholding (SAH) sorgte für massive Verstimmungen. Letztlich landete die Auseinandersetzung vor Gericht, schließlich wurde die Eintragung der SAH ins Firmenbuch vom Landesgericht Innsbruck aber genehmigt.

Hier erfahren Sie mehr über die Umstrukturierung bei Swarovski.

Zudem gab es Neuigkeiten im Personalbereich bei der Swarovski Optik mit Sitz in Absam in Tirol, die auch Teil der Unternehmensgruppe Swarovski ist. Andreas Gerk wurde neuer Vorstand im Bereich Technik und löste damit Gerd Schreiter ab.



Für Tirols Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangerl war der Rückzug von Buchbauer und Margreiter positiv: Man ziehe bei Swarovski nun "nach massivem Job-Abbau, einer verfehlten Unternehmensstrategie und einem eskalierenden Familienstreit" nun die "Reißleine", teilte er mit. "Die Swarovski-Mitarbeiter waren seit über einem Jahr Spielball einer planlosen Geschäftsführung", meinte er.