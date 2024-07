Das Ziel, die absoluten Treibhausgas-Emissionen, die direkt von der OMV verursacht oder ihr zugerechnet werden können, bis 2030 um 30 Prozent (im Vergleich zu 2019) zu reduzieren, wurde bestätigt. Geothermie ist eine weitere Säule der Low-Carbon-Strategie der OMV. Der geografische Fokus liegt aufgrund des aktuellen regulatorischen Umfelds und der starken Präsenz in Deutschland und Österreich.

>>> Ökonom Luks: „Die Transformation wird kommen, ‚by desaster‘ oder ‚by design‘“

Die OMV plant bis 2030 eine Produktionskapazität von 1,5 Millionen Tonnen erneuerbarer Kraftstoffe und chemischer Rohstoffe pro Jahr, einschließlich der Produktion von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) und erneuerbarem Diesel (HVO). Die Co-Processing-Anlage in der Raffinerie Schwechat in Österreich wurde kürzlich in Betrieb genommen und soll noch in diesem Jahr flüssige Biomasse in erneuerbare hydrierte Pflanzenölkomponenten umwandeln. Die meisten anderen Projekte werden voraussichtlich gegen Ende des Jahrzehnts starten, darunter eine Anlage für SAF/HVO in der Raffinerie Petrobrazi in Rumänien.



An ihren rund 1.700 Tankstellen in Mittel- und Osteuropa (davon rund 60 Prozent in Österreich und Rumänien) installiert die OMV unter der Marke OMV eMotion rund 5.000 schnelle und ultraschnelle Ladestationen für Pkw und Schwerlastfahrzeuge.