Das überraschende Einlenken von US-Präsident Donald Trump im internationalen Zollkonflikt bringt nicht nur eine kurzfristige Entspannung in den globalen Handelsbeziehungen, sondern löst auch eine Welle der Euphorie an den internationalen Börsen aus. Nach anhaltender Volatilität auf den Finanzmärkten kündigte Trump an, für viele Staaten eine 90-tägige Zollpause zu gewähren. Besonders bemerkenswert: Während die Strafzölle für viele Länder vorübergehend reduziert wurden, verschärfte Trump gleichzeitig den Kurs gegenüber China.

Sein ständiger Kurswechsel in der US-Zollpolitik sowie die daraus resultierenden Marktschwankungen rufen allerdings nicht nur Kritik hervor – sie werfen auch den Verdacht auf möglichen Insiderhandel auf. Trumps Zickzackkurs in der Handelspolitik ist nicht neu. Bereits zu Beginn seiner Amtszeit verhängte er Zölle gegen Kanada und Mexiko, nur um sie kurz darauf wieder zu lockern. Immer wieder gibt es Ausnahmen, Sonderregelungen und kurzfristige Änderungen – teils produkt-, teils länderbezogen. Ein konsistenter Kurs ist kaum erkennbar.

Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, brachte es auf den Punkt: „Das ist Chaos.“ Und weiter: „Trump ändert die Dinge von Tag zu Tag. Mit so einer Unberechenbarkeit lässt sich kein Land regieren.“