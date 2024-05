Die OMV-Hauptversammlung brachte mehr Klarheit in die Schiedsgerichtsverfahren der OMV gegen Gazprom. Ein Verfahren läuft vor dem internationalen Schiedsgerichtshof ICC in Genf, bei dem die OMV 1,82 Milliarden Euro für entgangene Einnahmen aus dem Gasfeld Juschno-Russkoje zwischen Februar 2022 und Juni 2023 eingeklagt hat, erklärte Energie-Vorstand Berislav Gaso. Ein Dekret des russischen Präsidenten Wladimir Putin hatte die OMV-Anteile an russische Firmen übertragen. Gazprom erwirkte am Handelsgericht in St. Petersburg ein Urteil, das die Fortsetzung dieses Verfahrens untersagt. Die OMV erkennt das Gericht in St. Petersburg jedoch nicht an und geht davon aus, dass das Genfer Verfahren fortgesetzt wird und dort auch entschieden wird.

>>> Gazprom gegen OMV: Sanktionen als Ursache für die Klage der Russen?

Falls Gazprom aus Gründen wie einem Ausfall der Ukraine-Leitungen kein Gas mehr nach Österreich liefern kann, ist die OMV auch nicht verpflichtet, Gazprom zu bezahlen. Der langfristige Vertrag der OMV mit Gazprom, der eine Abnahmeverpflichtung enthält, ist in diesem Punkt "sehr branchenüblich". Der Lieferpunkt für russisches Gas ist in Baumgarten, Österreich, wie der Vorstand erinnerte. Aufsichtsratschef Lutz Feldmann versicherte auf Nachfrage, dass er und der gesamte Aufsichtsrat über die wesentlichen Vertragsdetails informiert sind.

Zudem läuft ein weiteres Schiedsgerichtsverfahren in Stockholm wegen Gaslieferungen nach Deutschland und Österreich, wie OMV-Chef Alfred Stern erläuterte. Auch dieses Verfahren wurde von Gazprom vor dem Gericht in St. Petersburg bestritten, das zugunsten des russischen Unternehmens entschied.