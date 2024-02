Die OMV investiert in Rumänien in Projekte zur Errichtung von Windparks. Die OMV Tochter OMV Petrom erwirbt von der Renovatio (RNV Infrastructure) einen Anteil von 50 Prozent an der Electrocentrale Borzesti, die über eine Kapazität von 1 GW an erneuerbaren Projekten verfügt, davon 950 MW an Windkraft und 50 MW an Photovoltaik. Entwickelt, gebaut und betrieben werden die Projekte in Partnerschaft mit Renovatio. Außerdem kauft OMV Petrom das Stromnetz von Renovatio.



Im Rahmen der neu gegründeten Partnerschaft plant die OMV Petrom gemeinsam mit Renovatio bis zum Jahr 2027 Investitionen in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro in erneuerbare Energien in Rumänien, inklusive Projektfinanzierung. Der Beitrag der OMV Petrom, um diese Projekte zu erwerben und zu entwickeln, wird auf bis zu 350 Millionen Euro geschätzt, heißt es in einer Mitteilung der OMV.

>>> OMV Petrom: So geht es mit dem Schwarzmeer-Projekt weiter

Die OMV Petrom ergänzt ihr bestehendes Photovoltaik-Portfolio von 1 GW durch den Erwerb von 50 Prozent des größten Windportfolios in Rumänien. Errichtet werden die vier Windparks und der Photovoltaikpark im Nordosten Rumäniens. Die PV-Anlage soll nach derzeitigen Schätzungen ab 2024 Strom in das nationale Energiesystem einspeisen. Die Windparks sollen schrittweise zwischen 2025 und 2027 Strom produzieren. Nach Angaben der OMV haben die Projekte bereits den Anschluss an das Stromnetz erhalten.



Mit dem Kauf der über 400 Renovatio-Ladestationen wird OMV Petrom zum größten Ladeinfrastrukturanbieter für Elektrofahrzeuge. Rund 270 Ladepunkte betreibt die OMV Petrom bisher gemeinsam mit Partnern. Bis 2026 soll die Zahl der Ladepunkte um weitere 250 steigen.