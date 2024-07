"Natürlich hat sich die Welt verändert", sagt Beatrix Praeceptor auf der Bühne des 13. Industriekongresses des INDUSTRIEMAGAZIN. Greiner Packaging sei als globales Unternehmen ebenfalls von Tranformationsprozessen, geopolitischen Spannungen oder dem Fachkräftemangel betroffen, so die gebürtige Wienerin. Mit mehr als 30 Produktions- und Vertriebsstandorten in 16 europäischen Ländern, den USA, in Mexiko und Indien sei das Unternehmen aber von den großen globalen Verwerfungen noch verschont geblieben. Dennoch erfordert die zunehmende Komplexität der Märkte und Lieferketten eine gezielte und differenzierte Herangehensweise. „Je komplexer es wird, umso eher muss ich mir einfach überlegen, was kann ich beeinflussen? Und was liegt in meinem Einflussbereich?“, erläutert Praeceptor. Personell, so die CEO, müsse aber auch Greiner Packaging auf die Trends der Zeit eingehen. Mehr als 4.800 Mitarbeitende beschäftigt das Unternehmen mit Hauptsitz in Kremsmünster.

Volatilität ist für Praeceptor zur neuen Normalität geworden. Die Unvorhersehbarkeit gehört zum neuen Alltag. Weltweit gebe es heute viele fragile Komponenten, die alle miteinander verbunden seien. Für viele Kunden stehe daher auf der Agenda, die Lieferketten näher an die Produktionsstandorte zu verlagern. Eine zentrale Strategie von Greiner Packaging ist es, stets nahe an den Kunden zu bleiben. Diese Nähe ermöglicht es dem Unternehmen, flexibel und schnell auf die Bedürfnisse und Veränderungen der Kunden zu reagieren. In den letzten Jahren haben sich viele Kunden verstärkt darauf fokussiert, ihre Lieferketten zu verkürzen und die Produktion näher an ihre Hauptstandorte zu verlagern. Dies ist eine Reaktion auf die wachsende Komplexität und Unsicherheiten in globalen Lieferketten. Ein bemerkenswertes Beispiel ist ein erfolgreiches Start-up-Unternehmen, das früher seine Produkte in China herstellen ließ und nun exklusiv bei Greiner Packaging in Österreich produzieren lässt.

